Mark de J. in cassatie tegen 20 jaar celstraf voor doden Everink

Mark de J., die is veroordeeld tot 20 jaar celstraf door het gerechtshof voor de moord op Koen Everink, gaat in cassatie. Dit heeft zijn advocaat Pieter Hoogendam vrijdag bekendgemaakt.

Moord en diefstal

De ex-tenniscoach werd op 22 maart van dit jaar door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar, met aftrek van voorarrest, voor de moord op Koen Everink en diefstal van het kostbare horloge van Everink.

Moord bewezen

Op 4 maart 2016 werd Koen Everink dood aangetroffen in zijn woning in Bilthoven. Hij was door messteken om het leven gebracht. Net als de rechtbank oordeelde het Gerechtshof dat de 32-jarige Mark de J. dit heeft gedaan en daarnaast het kostbare horloge van Everink heeft gestolen.

Kostbaar horloge

Hij was de avond waarop Everink is overleden als enige bezoeker bij hem thuis. Die avond verdween ook het horloge. Dat bleek daarna in het bezit van Mark de J. te zijn. Daarnaast zijn er technische sporen op het mes gevonden waarmee Everink is gestoken en in de auto van Mark de J.. Tot slot zocht Mark de J. in de periode vóór de moord op zijn iPad naar manieren om iemand om het leven te brengen.

Alternatieve scenario van verdachte verworpen

Mark de J. zei tijdens de strafzaak dat hij onschuldig was. Zo verklaarde hij dat hij in de late avond van 3 maart 2016 de woning van Everink heeft verlaten en bij het wegrijden is ontvoerd door meerdere onbekende personen. Het hof vond die verklaring ongeloofwaardig.

Zwaardere straf

De straf die het hof oplegde is gelijk aan de door het Openbaar Ministerie in hoger beroep geëiste straf. Het hof liet de strafverzwarende elementen zwaarder wegen dan de rechtbank, die Mark de J. veroordeelde tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Mark de J. beroofde Everink – met wie hij bevriend was – in zijn eigen woning op een zeer gewelddadige en gruwelijk wijze van het leven. Hij wist dat het toen 6-jarige dochtertje van Everink boven lag te slapen. Toen zij beneden kwam, trof zij haar dode vader in een bloedbad aan.

Schadevergoeding

Tot slot moet Mark de J. aan de nabestaanden een schadevergoeding betalen van ruim 46.000,- euro. Naar verwachting zal de Hoge Raad begin volgend jaar uitspraak doen als het cassatieberoep ontvankelijk wordt verklaard.