Nieuwe fietsroutes moeten Amsterdam ontlasten

De komende jaren wil het college extra fietsroutes aanleggen, waaronder een route over de Haarlemmerhouttuinen en een nieuwe fiets- en wandelroute van het Olympisch stadion naar Amstelveen: de Sportas route. Ook wordt de route vanaf het Mr Visserplein, via de Jodenbreestraat en Nieuwmarkt naar het IJ flink verbeterd en wordt er gekeken naar een 2e fiets/OV-ring.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “De aanleg van de Fiets/OV-ring van Oost naar West over de Sarphatistraat en Marnixstraat is in volle gang. Met het aanleggen van nieuwe routes kunnen we het fietsverkeer straks nóg beter spreiden en kan je prettiger en veiliger door de stad fietsen.”

Fiets- en wandelroute ‘Sportas’

Het college legde recent de afspraken vast voor een nieuwe regionale fietsroute die Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen en de sportvoorzieningen langs deze route met elkaar verbindt. In plaats van de verschillende bestaande fietspaden die slecht op elkaar aansluiten komt er nu één rechtstreekse fietsroute. Daarbij komt er een wandelpad en wordt het begin van de bestaande route bij het Haarlemmermeerstation beter zichtbaar. Fietsers hoeven straks niet meer langs de Amstelveense weg te fietsen en de fiets forenzen uit Amstelveen en ook Aalsmeer kunnen sneller via een veilige en prettige route de stad bereiken.

Haarlemmerhouttuinen

Het college heeft besloten om een nieuwe fietsroute over de Haarlemmerhouttuinen aan te leggen. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en de aanleg levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. De belangrijkste ingrepen zijn het afbreken van brug 95, het verminderen van het aantal rijstroken en de komst van een nieuwe fietsbrug over het Westerkanaal die aansluit op het Westerpark.

Route Mr. Visserplein – Nieuwmarkt – IJ

Voor deze drukke fietsroute door het centrum wordt een plan gemaakt. De huidige route met veel kruisingen en het smalle fietspad kan de dagelijkse stroom fietsers niet goed meer aan. Een deel van de route rijden fiets en autoverkeer samen op de rijbaan. De komende tijd wordt onderzocht op welke manier de doorstroming op een veilige manier kan worden verbeterd.

2e fiets/OV-ring

Er wordt gekeken naar het aanleggen van een tweede fiets/OV-ring vanaf de Ceintuurbaan tot en met de Frederik Hendrikstraat. Dat betekent dat over deze hele route het autoverkeer zal afnemen. De komende tijd wordt onderzocht wat het effect hiervan is op de omliggende straten en wijken.