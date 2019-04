Er komt toch een openbare herdenking van aanslag koninginnedag Apeldoorn

Mensen kunnen daarom terecht in de Grote Kerk. Dit meldt Omroep Gelderland donderdag. In eerste instantie koos de gemeente voor een besltoen bijeenkomst voor nabestaanden en betrokkenen. maar een woordvoerder laat aan de lokale omroep weten dat er steeds meer vragen kwamen over een herdenkingsmoment. Daarop werd besltoen om in de Grote Kerk van 16.00 uur tot 19.00 uur stil te staan bij de gebeurtenissen.

Tien jaar geleden, in 2009, vierde prinses Beatrix, toen nog koningin Beatrix, haar verjaardag in Apeldoorn. Apeldoorn werd die dag getroffen door een aanslag op het Koninklijk Huis. De 28-jarige Karst T. uit Huissen reed op 30 april 2009 met zijn auto het publiek in en kwam tegen De Naald tot stilstand. Zeven mensen uit het publiek en hijzelf overleden. Tientallen anderen raakten gewond. De koninklijke familie, op wie volgens de eerst aanwezige officier van de Koninklijke Marechaussee de aanslag gericht was, bleef ongedeerd.