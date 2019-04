Dodelijk ongeval A58

Een 29-jarige man uit Breda is zaterdag door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand gekomen langs de A58 ter hoogte van Hoeven. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De bestuurder reed richting Roosendaal. Drie omstanders zagen de brandende auto in de berm staan. Ze haalden de bestuurder uit de auto en een van hen startte de reanimatie, maar dat mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed vermoedelijk aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere personen in de auto. De politie zoekt getuigen van het ongeval, omdat de toedracht onbekend is.