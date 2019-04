Politie doet inval na melding vuurwapens

Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond een inval gedaan in een woning in de Amsterdamse wijk Slotervaart.

De politie kreeg de melding dat er meerdere verdachten zich in de woning zouden bevinden met vuurwapens.

Nadat het arrestatieteam de woning was binnengevallen, bleek deze leeg te zijn. De politie is terughoudend met verstrekken van informatie over het incident.