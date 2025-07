Schot gelost tijdens overval op Amsterdamse telefoonzaak

Door met spullen naar de overvallers te gooien, jaagt een medewerker van een telefoonreparatiezaak in Amsterdam donderdagochtend met succes drie overvallers weg. 'Een van de overvallers lost een schot in de winkel. Niemand raakt gelukkig gewond', zo meldt de politie. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

Motorscooters

Donderdagochtend 17 juli rond half elf komen er drie verdachten op twee motorscooters aangereden bij de telefoonzaak aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Getuigen zien hoe één verdachte met getrokken wapen en een ander met een hamer in zijn hand de zaak binnenstormen, maar nog geen minuut later – zonder buit - de zaak weer uitvluchten. Alle drie stappen ze weer op de motorscooters en om deze vervolgens te dumpen langs het Suze Groenwegplantsoen. Vanaf daar zijn de verdachten verder gevlucht op een fatbike.

Allen in zwart gekleed

Alle drie de verdachten waren in het zwart gekleed. Een van hen droeg een bivakmuts, een zwarte jas met daaronder een oranje shirt en een zwarte broek van het merk Nike. De tweede man had een capuchon op, droeg grijze handschoenen, een zwarte broek van het merk Under Armour en droeg een rugtas op zijn rug. De derde verdachte droeg een zwarte regenbroek en een sporttas op zijn rug.

Getuigenoproep

De recherche heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Heeft u iets gezien rond de Burgemeester de Vlughtlaan? Of rond het Suze Groenewegplantsoen in de ochtend van donderdag 17 juli? Of bent u in het bezit van camerabeelden van een dashcam of een videodeurbel? Laat dit ons rechercheteam weten via onderstaand tipformulier. Anoniem kunt u natuurlijk ook altijd uw informatie kwijt, via 0800-7000.