Persoonlijke problemen doen man tegen stadhuis rijden

Op donderdagmiddag 25 april werd het stadhuis in Harderwijk opgeschrikt. Een auto reed tegen de pui, waarna de bestuurder wegliep. Mede omdat er een benzine- en gaslucht te ruiken was, werd er groot opgeschaald. Het stadhuis werd ontruimd, en hulpverleners zorgden dat de situatie snel onder controle was.

Tegelijkertijd startte de politie een onderzoek naar de bestuurder. Mede dankzij foto’s van getuigen wist de politie al snel wie de bestuurder moest zijn. Nog voordat de politie de man kon lokaliseren, werd er gebeld door een familielid van de man. De man bleek bij een familielid in Harderwijk te zijn, en wilde zichzelf bij de politie melden. Agenten zijn naar de woning gegaan en hebben de 32-jarige man aangehouden. De man verbleef sinds kort bij familie in Harderwijk.

Motief

Uit de eerste verhoren komt het beeld naar voren dat de man persoonlijke problemen heeft. Uit verhoren blijkt verder dat de man niet de intentie had om anderen iets aan te doen. Verder lijkt de actie geen verband te houden met gemeentezaken. Verklaringen van anderen ondersteunen het verhaal van de verdachte.

Burgemeester Van Schaik is blij dat er zo snel een verdachte kon worden aangehouden. “Ik ben opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen, en dat het erop lijkt dat de verdachte er niet op uit was om slachtoffers te maken. De schrik zat er natuurlijk flink in bij de mensen die in en rond het stadhuis waren. Ik heb veel waardering voor het optreden van de politie en onze eigen boa’s en bedrijfshulpverleners. Er is heel adequaat opgetreden. Gelukkig is de schade aan het Huis van de Stad beperkt gebleven.”

Verder onderzoek

Het onderzoek gaat verder. Ook zullen er opnieuw verhoren plaatsvinden. De politie kan nog geen inschatting geven over de tijd die het onderzoek in beslag zal nemen.