Lintje voor Humberto Tan, Gerard Spong en Jan Smeets

Bekende Nederlanders

Onder de bekende Nederlanders die een lintje hebben ontvangen bevinden zich onder andere presentator Humberto Tan, advocaat Gerard Spong en Jan Smeets die elk jaar Pinkpop organiseert.

Helden

Tijdens de lintjesregen van 2019 krijgen mensen, die zijn voorgedragen vanuit de samenleving door burgers en maatschappelijke organisaties, omdat zij iets bijzonders hebben gedaan voor de maatschappij. Zo zijn dit jaar ook een aantal helden onderscheiden.

Fatale reddingspoging verkeersregelaar geëerd

Op 15 maart jl. ontving de verkeersregelaar Salih Papadogan postuum de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Burgemeester Peter Oskam van de gemeente Capelle aan den IJssel reikte de hoge Koninklijke Onderscheiding in brons uit aan de weduwe Papadogan.

De verkeersregelaar aarzelde op 17 december vorig jaar geen moment toen een auto onverwachts in de Hollandsche IJssel verdween. In een poging de bestuurster te redden kwam de 51-jarige Rotterdammer om het leven. Ook de 75-jarige bestuurster overleed. Salih laat een vrouw en vijf kinderen na.

Dappere politieagent geëerd voor handelen bij woningbrand

Tijdens de Lintjesregen op 26 april ontving politieagent Zefanja Engberts uit handen van de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen de hoge Koninklijke onderscheiding Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Veel Nederlanders zullen zich de beelden van een brand in een appartementencomplex in Utrecht op 21 juni 2018 nog herinneren van internet en televisie.

Hangend aan raam

De heer Engberts betrad het gebouw om potentiële slachtoffers te redden en om hulp te verlenen. De brand breidde snel uit en hij kwam ingesloten te zitten door de rook. Hij brak een raam, klom erdoor, liet zich vallen en raakte gewond aan beide benen. Zijn optreden kan worden bestempeld als menslievend hulpbetoon waarbij sprake is van moed, beleid en zelfopoffering.