Gevallen deksteen van Hunebed D14 is raadsel

Het is nog een raadsel hoe één van de zes dekstenen van Hunebed D14 naast het hunebed terecht is gekomen. 'Dat de deksteen ‘zomaar’ van het hunebed is gegleden lijkt onwaarschijnlijk', zo meldt het Drentse Landschap vrijdag.

Onderzoek

Teddy Bezuijen, Het Drentse Landschap: 'Ondanks dat we deze week hebben geconstateerd dat de deksteen iets los was komen te zitten en we daar actie op willen nemen, heeft dit ons enorm verrast. Er zal door deskundigen onderzoek gedaan moeten worden om te achterhalen wat de oorzaak is geweest.'

Een steen met geschiedenis

Hunebed D14 heeft al een aantal keren een restauratie ondergaan. Zo is de deksteen die nu van het hunebed is gegleden lange tijd door een gemetseld pilaartje ondersteund geweest. Eind 1996 is deze door een roestvrijstalen pin vervangen. Die pin is nu ook zichtbaar. 'Zo’n deksteen is enorm zwaar, die glijdt niet zomaar weg’, vervolgt Bezuijen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is een volkomen raadsel. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op de hoogte gebracht en er zullen experts worden ingezet om te achterhalen wat de oorzaak kan zijn geweest. Ook zullen zij adviseren over de restauratie van het hunebed.

Een hunebed is geen klimtoestel

Dit incident bewijst des te meer dat de bewustwordingscampagne rond hunebedden die Het Drentse Landschap vorig jaar zomer samen met het Hunebedcentrum is gestart hard nodig is. Teddy Bezuijen: 'Die campagne zijn we niet voor niets gestart. Wij willen mensen laten nadenken over de manier waarop er wordt omgegaan met onze erfgoederen. Een hunebed is geen klimtoestel. Hunebedden zijn Nederlands oudste (graf)monumenten. In onze ogen verdient zo’n monument respect. Bovendien is het ook niet ongevaarlijk, zoals nu blijkt'.