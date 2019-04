Koninklijke familie bezoekt Amersfoort, koningsdag start regenachtig

Om 11.00 uur begint de koninklijke familie met haar wandeling door Amersfoort. Het bezoek duurt tot ongeveer 13.00 uur. Tijdens hun wandeling zullen de Oranjes verhalenvertellers uit Amersfoort en de regiogemeenten ontmoeten. Er is aandacht voor thema's als theater, sport en vrijwilligerswerk. De route die ze lopen, begint om 11.30 uur op de Kleine Haag bij de Mariënhof en eindigt op het Eemplein. De wandeling is 1.075 meter lang en vol geprogrammeerd met evenementen en ontmoetingen.

'After-party'

Na het bezoek van de Koninklijke Familie zijn er optredens van Jan Smit, Maan, Peter Beense, John de Bever, Vinzzent en de Marel Fisser band. De 'after-party' vindt tussen 13.30 uur en 17.00 plaats op het Eemplein. De feestelijke dag wordt geopend door Wudstik met zijn lied 'Mooi'. Maria Fiselier en Ginger zingen een duet op het Lieve Vrouwekerkhof, samen met het Amersfoorts Jeugd Orkest.

Openbaar Vervoer

De NS laten meer en langere treinen rijden naar Amersfoort. De stadsbussen in Amersfoort zijn gratis.

Regenachtig

Koningsdag is regenachtig begonnen, maar in de tweede helft van de ochtend wordt geleidelijk droog en breekt de zon door. Naar verwachting stopt het in Amersfoort rond 11.00 uur met regenen, maar helemaal droog blijft het niet. De Oranjes en de orangisten moeten rekening houden met een bui aan het eind van de tocht door de stad.

Veel vrijmarktverkopers begonnen de dag met hun spulletjes onder een afdekzeil. Hopelijk kan het afdekzeil in de loop van de ochtend weg. De regen trekt van west naar oost over het land, daarna wordt het droog en breekt de zon af en toe door.