Man verwondt zichzelf met vuurwapen in Breda

Vrijdagavond heeft zich een schietincident voorgedaan in een woning in Breda aan de Ahornstraat. Een 45-jarige man uit Breda werd met een schotwond overgebracht naar het ziekenhuis. 'Uit onderzoek blijkt dat hij zichzelf verwondde', zo heeft de politie laten weten.

Melding schotwond

Rond 23.30 uur werd er naar de meldkamer gebeld dat er iemand in de woning een schotwond zou hebben. Direct reed de politie met meerdere eenheden naar de woning om hulp te verlenen en onderzoek te doen naar de toedracht. Het slachtoffer was bij aankomst aanspreekbaar en werd even later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de woning trof de politie een vuurwapen aan. Dit wapen is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.

Onderzoek

Gedurende de nacht heeft de recherche bij de woning onderzoek gedaan. Hierbij werd rekening gehouden met meerdere scenario’s. Omdat er veel onduidelijkheid was over de toedracht van het schietincident, heeft de politie een vrouw en een man, die eveneens in de woning aanwezig waren, aangehouden. Van hen is inmiddels een verklaring afgenomen en zij worden niet meer als verdachten aangemerkt.