Vermiste tiener (16) Melisa uit Deelen weer terecht

Politie Oost-Nederland maakt zich ernstige zorgen over de verdwijning van de tiener. Het meisje wordt sinds zondagochtend 09.00 uur vermist. Ze verliet lopend het huis van haar moeder in het het Twentse Borne en het is onbekend waar ze vervolgens naar toe is gegaan.

Melisa is rond de 1.55 m. lang en heeft bruin haar dat net over haar schouders valt. Ze heeft een piercing in haar neus en draag soms een hoofddoekje om niet op te vallen, zo omschrijft de politie haar. Op het moment van de vermissing droeg ze een zwarte trainingsbroek en een kort blauw vest met capuchon, zo meldt de NOS.

Bijzondere omstandigheden

Normaal slaat de politie niet binnen 24 uur na een vermissing alarm. Waarom dat nu wel is gebeurd, wil een woordvoerder niet zeggen. Tegen de NOS: 'Maar als er geen bijzondere omstandigheden waren geweest, hadden we de hulp van het publiek niet gevraagd.'

De woordvoerder laat weten dat de politie de verdwijning beschouwt als 'een urgenten en zorgelijke vermissing', waarbij alle middelen worden ingezet. De politie wil echter niet zeggen met welke scenario's rekening wordt gehouden.

Update maandag 16.00 uur

'Gelukkig is de 16-jarige Melisa weer terecht. Iedereen bedankt voor het meekijken en mee sporen! Om haar privacy verder te beschermen delen wij verder geen details', zo heeft de politie maandagmiddag laten weten.