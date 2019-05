Iedere 2 uur sterft een vrouw in Mali onnodig tijdens zwangerschap

Het Rode Kruis wil de hulp opschalen voor zwangere vrouwen in Mali, Soedan en Nigeria. Iedere 2 uur overlijdt een vrouw in Mali onnodig door complicaties bij de zwangerschap.

Bloedingen, infecties of zwangerschapsvergiftigingen zijn hier vaak dodelijk, doordat de vrouwen het ziekenhuis niet of te laat bereiken. Het Rode Kruis is bezorgd, vooral nu de droogte en toenemend geweld ervoor zorgt dat veel zwangere vrouwen verzwakt zijn. De komende maanden wordt de droogte in delen van Mali alleen maar erger, er is te weinig voedsel en water. De hulporganisatie vreest voor de levens van verzwakte moeders. Het Rode Kruis opent giro 6868 om de hulp voor zwangere vrouwen op te schalen.

'Tijdens de droogtemaanden zien we in ons ziekenhuis dat er meer vrouwen sterven door complicaties bij de bevalling en zwangerschap. Vrouwen zijn verzwakt door het tekort aan eten in deze tijd', zegt Nafissa Hamado, verloskundige van het Internationale Rode Kruis die werkt in Gao, Mali. Ze helpt dagelijks tientallen zwangere vrouwen bij complicaties of de bevalling. 'Vaak komen ze veel te laat naar het ziekenhuis omdat er geen vervoer is. De vrouwen hebben geen geld voor een motor of auto en reizen uren, soms dagen, met een ossenkar terwijl zij al aan het bevallen zijn.'

Voedseltekort

De afgelopen jaren heeft het veel te weinig geregend in de Sahelregio in Afrika, waar Mali, Soedan en Nigeria deel van uitmaken. Oogsten zijn daardoor mislukt, voedselvoorraden geslonken, er is niet genoeg weide voor vee om te grazen. Door de droogte en voortdurende conflicten in de regio zijn voedselprijzen gestegen. Er is te weinig voedsel voor de bevolking en daardoor is er sprake van ondervoeding. Dit heeft veel impact op zwangere vrouwen, juist voor hen is goed eten en drinken extra belangrijk.

Niet genoeg hulp

Het Rode Kruis leidt in afgelegen gebieden vrouwen op die voorlichting kunnen geven aan zwangere vrouwen en advies kunnen geven over het inschakelen van medische hulp. Daarnaast steunt het Rode Kruis speciale hulpposten en ziekenhuizen waar zwangere vrouwen terecht kunnen. ,,Deze hulp is helaas nog niet genoeg”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, die net terug is uit Mali. ,,Het vervoer naar het ziekenhuis is een groot probleem. Er zijn geen verharde wegen, er zijn geen ambulances. Vaak overleven vrouwen de rit niet. Ik sprak met een vrouw die geen vervoer kon regelen naar het ziekenhuis, zij en haar ongeboren kind lagen eigenlijk al op sterven. Ze had geluk dat het Rode Kruis in haar dorp langs kwam en haar kon evacueren. Dat geluk hebben vele vrouwen helaas niet. Het is van groot belang dat we meer vrouwen kunnen helpen.”

Het Rode Kruis wil zorgen voor meer medische hulp en prenatale zorg voor de vrouwen. Het is belangrijk dat er noodvoeding voor zwangere of borst voedende moeders beschikbaar komt om te zorgen dat zij veilig kunnen bevallen of goed voor hun pasgeboren kindje kunnen zorgen. Ook zijn er meer medische instrumenten nodig voor nieuwe bevalkamers. De hulporganisatie wil daarnaast motors gaan inzetten om vrouwen uit de afgelegen gebieden naar de klinieken te brengen.