Veertien verdachten rellen op Malieveld dinsdag voor de rechter

Veertien verdachten die volgens het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen zaterdag betrokken zijn geweest bij de rellen op en rond het Malieveld in Den Haag moeten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. 'Hun zaken zijn gepland op een zogeheten supersnelrechtzitting', zo meldt het OM maandag.

Boete

Het OM heeft maandag 27 zaken beoordeeld van verdachten die nog vast zaten. Overige verdachten zijn eerder door de politie al op vrije voeten gesteld, de meesten van hen met een boete.

Naar de politierechter

Veertien verdachten moeten zich dus direct op dinsdag voor de politierechter verantwoorden. Volgens het OM is het onderzoek in hun strafzaken afgerond, zodat die meteen afgedaan kunnen worden. Drie van de verdachten zijn minderjarig en staan op een besloten zitting bij de kinderrechter, de andere zittingen zijn openbaar.

Voorarrest verlengen

Zeven verdachten worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris met de vordering van het OM om hun voorarrest met veertien dagen te verlengen. In hun zaken is nog meer onderzoek nodig. Het OM is voornemens hen binnen die twee weken alsnog voor de politierechter te brengen.

Verder onderzoek

Zes verdachten zijn door het OM heengezonden. Zij blijven verdachte, in hun zaken vindt nog verder onderzoek plaats.

Verdachten supersnelrecht

De verdachten die morgen op de supersnelrechtzittingen staan worden in de meeste gevallen verdacht van geweld tegen personen en/of goederen, om precies te zijn politieambtenaren en -voertuigen.

Dertien mannen en een vrouw

Het gaat om dertien mannen en één vrouw. Hun leeftijd varieert van 16 tot 60 jaar. Ze komen uit Zuid-Holland (5x), Noord-Holland (3x), Friesland (1x), Drenthe (1x), Flevoland (1x), Gelderland (1x), Utrecht (1x) en Noord-Brabant (1x).