Man (36) zwaargewond na verkeersongeval op A27

Bavel

Tijdens een zwaar verkeersongeval op de snelweg A27 bij Bavel, werd zaterdagavond 20 september 2025 een automobilist uit de auto geslingerd en kwam op het wegdek terecht. Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Breda, is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk is de man op het wegdek in aanraking gekomen met een nog altijd onbekende auto. De politie komt graag in contact met deze automobilist(e). Bent u dit? Bel 0900-8844.