Man (36) zwaargewond na verkeersongeval op A27
Tijdens een zwaar verkeersongeval op de snelweg A27 bij Bavel, werd zaterdagavond 20 september 2025 een automobilist uit de auto geslingerd en kwam op het wegdek terecht. Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Breda, is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk is de man op het wegdek in aanraking gekomen met een nog altijd onbekende auto. De politie komt graag in contact met deze automobilist(e). Bent u dit? Bel 0900-8844.
De gewonde automobilist verloor naar alle waarschijnlijkheid rond 20.30 uur de macht over stuur, waarna het voertuig in de slip raakte en in aanraking kwam met een andere auto. Tijdens het ongeval werd de man uit de auto geslingerd en kwam op het wegdek terecht. Hier zou hij mogelijk in aanraking zijn gekomen met een auto, die niet meer op de locatie aanwezig was. Meerdere weggebruikers boden hulp tijdens het ongeval. Voor hen werd Slachtofferhulp ingeschakeld. Hoe het ongeval exact is ontstaan, wordt door de politie onderzocht.