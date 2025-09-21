Schoten gelost na beroving, verdachte overleden, 2 aanhoudingen

Rond 16.15 uur zondagmiddag ontving de politie een melding over een beroving van een fatbike op het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel, waarbij het slachtoffer met een vuurwapen zou zijn bedreigd. Niet lang daarna troffen agenten de verdachte aan bij de Hoofdweg.

Omdat de verdachte gezien was met een vuurwapen, werd een BTGP uitgevoerd. Dit staat voor een benaderingstechniek gevaarlijke verdachte, die agenten inzetten bij het benaderen van een vuurwapengevaarlijke verdachte. De verdachte sloeg op de vlucht, de politie heeft hem vervolgens meerdere keren gewaarschuwd, waarna de politie heeft geschoten. Hulpdiensten hebben de 15-jarige jongen uit Gouda gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. De verdachte is ter plaatse overleden. Op de plaats van deze gebeurtenis is een vuurwapen aangetroffen. Of het een echt vuurwapen is, moet blijken uit onderzoek.

Na onderzoek naar aanleiding van de beroving op het Wisselspoor heeft de politie nog twee verdachten aangehouden, een jongen van 15 jaar Rotterdam en een jongen van 15 jaar uit Gouda. Zij zitten nog vast.

Rijksrecherche

De rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek. Dit is een standaardprocedure wanneer agenten betrokken zijn bij incidenten met dodelijke afloop. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het optreden door de politie rechtmatig was. De woordvoering in deze zaak ligt bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam.