Aanhoudingen na geweldsincident met dodelijke afloop

Bij een woning aan de Sloterweg heeft zaterdagavond 13 september een geweldsincident plaatsgevonden. Een 40-jarige man is daarbij ernstig gewond geraakt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij afgelopen vrijdag 19 september aan zijn verwondingen overleden.

Rond 20.00 uur komen er meldingen binnen van een geweldsincident bij een woning. De toedracht hiervoor is vooralsnog onduidelijk. Eenmaal ter plaatse treffen agenten een 40-jarige man aan in kritieke toestand. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Twee mannen zijn ter plaatse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.