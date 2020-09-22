Koopwoningen in augustus bijna 8 procent duurder dan jaar eerder

In augustus 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van juli 2025 stegen de prijzen in augustus met 0,5 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Prijzen koopwoningen stijgen met 0,5 procent ten opzichte van juli

Ten opzichte van juli 2025 is de prijsindex bestaande koopwoningen in augustus 2025 met 0,5 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In augustus lagen de prijzen gemiddeld 14,0 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in augustus

Het Kadaster maakte bekend dat het in augustus 19 459 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2025 zijn 149 534 woningen verkocht, 16 procent meer dan een jaar eerder.

In augustus was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 486 190 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.