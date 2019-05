Zeer grote brand in bedrijfshal met autobanden in Bleiswijk

Op de Hoekeindseweg in Bleiswijk is maandagavond een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer schaalde twee minuten na de eerste melding al op naar zeer grote brand.

Rookontwikkeling

Later werd nog een extra peloton ter plaatse gevraagd. De brand woedt in een loods waar autobanden liggen opgeslagen. Dit veroorzaakt zeer veel rookontwikkeling die tot in de verre omtrek te zien is. Vele brandweer voertuigen zijn ter plaatse en nog onderweg. Mogelijk dat het vliegveld hinder ondervindt van de enorme rookontwikkeling. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de enorme brand.