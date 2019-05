Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie

De FIOD heeft in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand. Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslaggelegd op administratie en contant geld.

De verdachte heeft een installatiebedrijf. Uit onderzoek komt naar voren dat de man aan particulieren vraagt mee te werken aan de fraude door een aanvraagformulier voor subsidie voor warmtepompen in te vullen en te ondertekenen. Hiervoor krijgen zij direct enkele honderden euro’s contant van hem. De warmtepompen worden vrijwel nooit geleverd en geïnstalleerd. Dit is vereist om deze subsidie te kunnen krijgen. Vervolgens worden de aanvragen voor subsidie met een bewijs van aanschaf en een betalingsbewijs naar de RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verzonden. De subsidie wordt vervolgens rechtstreeks aan de diverse particulieren betaald, die vermoedelijk volgens afspraak (een deel van) de subsidie contant aan de verdachte uitbetalen. De RVO.nl heeft een aantal adressen bezocht. In 70% van de bezochte adressen zijn geen warmtepompen aangetroffen.

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een fraudemelding van RVO.nl. Vermoedelijk heeft de verdachte valse facturen en betalingsafschriften gemaakt, die door de particulieren gebruikt zijn als bewijs bij de subsidieaanvraag op een warmtepomp. Het vermoeden is dat er tot circa 100.000 euro onterecht aan de aanvragers is uitgekeerd uit de Investeringssubsidie duurzame energie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Subsidieregeling

De Investeringssubsidie duurzame energie geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. De regeling is bedoeld om particulieren en zakelijke gebruikers te ondersteunen om te zorgen voor duurzame verwarming en dringt daarmee CO2 uitstoot terug. De subsidie wordt verleend door de RVO.nl. RVO.nl bewaakt ook de rechtmatige besteding ervan. Bij een vermoeden van fraude doet RVO.nl in alle gevallen aangifte. Ook zal RVO.nl de subsidie terugvorderen bij particulieren die deze onterecht hebben ontvangen.