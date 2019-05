Rover: Treintoiletten zijn mensenrecht

Aanbestedende overheden doen er goed aan voortaan treintoiletten voor te schrijven als eis voor de vervoerders in een aanbesteding. Deze aanbeveling doet het College voor de Rechten van de Mens. Rover zet zich al jaren in voor toiletten in alle treinen en voelt zich gesteund door de uitspraak.