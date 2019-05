Auto ramt gebouw

Op de Havendijk in Schiedam heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ongeval plaatsgevonden. Een auto vloog met forse snelheid uit de bocht, schampte een lantaarnpaal, reed een boom uit de grond en kwam tot stilstand tegen een gebouw.

De brandweer heeft de auto gestabiliseerd en veilig gesteld. In een ambulance werd een inzittende nagekeken. Volgens de politie was nog niet duidelijk of dit de bestuurder was. Er wordt nog onderzocht wie er precies betrokken waren bij het ongeval en wat de rol van de gewonde man was.