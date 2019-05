NFI-medewerkster veroordeeld voor manipulatie bloedmonsters

Manipulatie bloedmonsters

Verdachte heeft in korte tijd tweemaal een auto bestuurd onder invloed van veel alcohol. Ook bestuurde zij een auto terwijl haar rijbewijs was ingevorderd en niet was teruggegeven.

Verder heeft zij een tweetal bloedmonsters gemanipuleerd door er water aan toe te voegen Die waren bij haar afgenomen voor een tegenonderzoek naar de hoeveelheid alcohol in haar bloed.

Zij kon dit doen omdat zij als medewerkster van het NFI toegang had tot de ruimte waar deze bloedmonsters werden bewaard.

Ernstige misdrijven

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat zij misbruik heeft gemaakt van haar positie als medewerkster van het NFI. Het NFI neemt een bijzondere plaats in de samenleving in. Van daar werkzame personen wordt een hoge mate van integriteit en onkreukbaarheid verwacht. Verdachte wilde haar alcoholverslaving voor de buitenwereld verborgen houden. Ze stelde haar eigen belang boven dat van het NFI en het maatschappelijk belang dat van de juistheid van de gerapporteerde onderzoeksresultaten kan worden uitgegaan. Zij bracht daarmee ernstige schade toe aan het imago van het NFI in het algemeen en haar directe collega’s in het bijzonder. Dergelijke zware feiten rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf.