Drie doden bij ernstig verkeersongeval N355 Grijpskerk

Bij een ernstig verkeersongeval op de N355 bij het Groningse Grijpskerk maandagochtend rond 09.00 uur zijn drie personen om het leven gekomen. Dit meldt de politie maandag.

Frontale botsing

Het noodlottige ongeval, waarbij twee auto's frontaal op elkaar botsten gebeurde op de Friesestraatweg bij Grijpskerk. De slachtoffers zijn een 62-jarige man en 73-jarige man uit de gemeente Westerkwartier en een 50-jarige vrouw uit de gemeente Noardeast-Fryslân.

Hond op de vlucht geslagen

In één van de twee betrokken auto's zat ook een hond die na het ongeluk op de vlucht is geslagen.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval in kaart te brengen.