Vrouw (34) overleden in woning Veldhoven, echtgenoot (34) aangehouden

Een 34-jarige vrouw is vrijdagochtend 8 augustus overleden aangetroffen in een woning in Veldhoven. Dit meldt de politie.

Man (34) aangehouden

'Haar 34-jarige man is aangehouden en wordt verhoord. Hun kinderen zijn elders ondergebracht. De recherche gaat onverminderd door met het onderzoek naar de toedracht van dit heftige incident', aldus de politie.

Misdrijf

De verdachte is rond 11.40 uur op vrijdagochtend het politiebureau in Veldhoven binnengelopen. Hij zei aan de balie van het politiebureau dat zijn overleden vrouw in hun woning aan de Leemsbroek lag. Agenten zijn naar de woning toegesneld, maar de vrouw was helaas al overleden.

Onderzoek in woning

Forensische Opsporing (FO) heeft vrijdag bijna de hele dag onderzoek gedaan in en rond de woning. Zo is er onder andere gebruik gemaakt van een speciale 3D camera om de woning goed in beeld te brengen. Daarnaast hebben ze sporen veiliggesteld en die zullen nader worden onderzocht.

Forensische Opsporing

Wat er voor, tijdens en na deze trieste gebeurtenis aan de hand was wordt onderzocht door recherche en Forensische Opsporing. Zaterdag 9 augustus, hebben specialisten van FO verder onderzoek in en rond de woning gedaan.