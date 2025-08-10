Buurtbewoners helpen met ladder te water geraakte automobilist op het droge in Gasselternijveen

Zondagmiddag deed zich even na 13.00 uur een ongeval voor aan de Vijverstraat in Gasselternijveen. Een automobilist wilde zijn auto keren maar bij het achteruitrijden ging het gruwelijk mis.

Auto te water

In plaats van te remmen heeft de bestuurder vermoedelijk het gaspedaal ingetrapt met het gevolg dat de auto het water in schoot. Hierop werden de hulpdiensten opgeroepen waaronder brandweer van Gasselternijveen en waterongevallen teams uit Emmen en Assen.

Buurtbewoners brengen bestuurder met ladder op het droge

Maar buurtbewoners waren de hulpdiensten te snel af. Met de behulp van een ladder hebben ze de onfortuinlijke bestuurder uit de auto kunnen halen en die overgedragen aan het inmiddels gearriveerde ambulance team.

Bestuurder niet gewond

De korpsen uit Emmen en Assen werden hierop geannuleerd, alleen de brandweer van Gasselternijveen kwam voor een nacontrole ter plaatse. De bestuurder is onderzocht in de ambulance maar opname in het ziekenhuis was gelukkig niet nodig. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto uit het water gehesen.