Vier jaar celstraf voor man die 225 km/h reed en dodelijk verkeersongeval veroorzaakte op A12

De rechtbank heeft vandaag een 32-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een fataal verkeersongeval in de nacht van 8 november 2023 op de A12 in Ede. 'De rechtbank legt de man een gevangenisstraf op van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar', zo meldt de rechtbank maandag.

Roekeloos rijgedrag

De 32-jarige man - bestuurder van een Mercedes - en een 18-jarige man - bestuurder van een Ford - waren betrokken bij het fatale verkeersongeval. De 18-jarige man kwam door het verkeersongeval om het leven.

Minstens 225 km/h

Uit onderzoek bleek dat de 32-jarige man minstens 225 km per uur reed. Op dat moment was de maximumsnelheid 90 km per uur vanwege wegwerkzaamheden. Op het moment van het ongeval reed de 32-jarige bestuurder met twee linkerwielen op de tweede rijstrook en met twee rechterwielen op de derde rijstrook. Daardoor raakte de 32-jarige man het voertuig van de 18-jarige man, die met zijn auto op de derde rijstrook reed. Na bloedonderzoek bleek dat de 32-jarige man bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

Vrijspraak van doodslag

De rechtbank vindt het niet bewezen dat de man opzettelijk een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte en spreekt de man vrij van doodslag. De rechtbank komt wel tot het oordeel dat de 32-jarige man door dit rijgedrag te vertonen opzettelijk en in ernstige mate de verkeersregels schond, waardoor er gevaar voor het leven van anderen ontstond. Daarmee vindt de rechtbank het bewezen dat de man roekeloos reed en daarmee het fatale verkeersongeval veroorzaakte.

Gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij door zijn roekeloos rijgedrag andere weggebruikers in gevaar bracht en een verkeersongeval veroorzaakte waardoor de 18-jarige man is overleden. De rechtbank begrijpt dat geen enkele straf recht doet aan het gemis van de nabestaanden. De rechtbank vindt de eis van de officier van justitie passend en legt aan de 32-jarige man een gevangenisstraf op van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf verbindt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden. Daarbij mag de 32-jarige man 5 jaar lang niet meer rijden.