Motorrijder komt ten val bij achtervolging door politie

Na een achtervolging is zondagavond in de tunnel in Assen Oost een motorrijder door de politie tot stoppen gedwongen. De motorrijder verloor daarbij de controle over zijn stuur en kwam ten val.

Geen kentekenplaat

De crossmotor had geen kentekenplaat. De politie heeft de motor in beslag genomen en de motorrijder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. De politie is een onderzoek gestart.