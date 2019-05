Triatleet mocht niet worden gediskwalificeerd na missen boei

Triatleet Els Visser is onterecht gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding van Ironman Maastricht 2018 en de organisatie van de NK lange afstand 2018. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen de Utrechtse triatleet en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) en World Triathlon Corporation, de organisatie van internationale Ironmanwedstrijden.

Ironman Maastricht

Op 5 augustus 2018 nam Visser deel aan de Ironman Maastricht, een hele triatlon die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. De NTB heeft besloten dat de beste Nederlandse atlete van Ironman Maastricht wordt uitgeroepen tot Nederlands kampioen lange afstand. Visser heeft de Ironman gewonnen en is gehuldigd als Nederlands kampioen. Met het winnen van de Ironman, en het aanwijzen als Nederlands kampioen heeft ze recht op prijzengeld.

Boei gemist

Eind september 2018 heeft de organisatie van Ironman de Utrechtse triatleet per e-mail laten weten dat ze gediskwalificeerd is en dus niet de winnaar is van de Ironman Maastricht. Bij het onderdeel zwemmen heeft, onder andere, Visser een boei gemist waardoor ze niet het hele parcours heeft afgelegd. De diskwalificatie heeft als gevolg dat ze ook haar titel Nederlands kampioen heeft moeten inleveren en ze geen recht heeft op het prijzengeld.

Klagen binnen 5 minuten na finish

De voorzieningenrechter is het met de triatleet eens dat de organisatie haar niet heeft mogen diskwalificeren. De organisatie heeft bij het nemen van die beslissing niet de eigen reglementen gevolgd. Volgens de regels moet er binnen 5 minuten nadat er gefinisht is geklaagd worden – in dit geval is er weken na de wedstrijd geklaagd- of er moet sprake zijn van omstandigheden die niet bekend waren toen werd besloten wie de winnaars waren. Visser heeft volgens de voorzieningenrechter aangetoond dat het missen van de boei toen al bij de wedstrijdleiding bekend was. Ook heeft de organisatie geen hoor- en wederhoor toegepast bij het nemen van haar beslissing.

Bodemprocedure

De voorzieningenrechter verwacht dat de eisen van Visser, het ongedaan maken van de diskwalificatie, ook in een bodemprocedure stand zullen houden. Daarom moet Ironman haar (voorlopig) aanwijzen als winnaar en moet de NTB de Utrechtse triatleet (voorlopig) aanwijzen als winnaar van het Nederlands kampioenschap lange afstand. Ook heeft ze recht op het prijzengeld.