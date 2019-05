Geluidsoverlast loopt uit op mishandeling

In de wijk Tuinzigt is afgelopen nacht een ruzie tussen buren over geluidsoverlast uitgelopen op geweld. Een 30-jarige vrouw en haar 32-jarige broer werden mishandeld en hebben hiervan aangifte gedaan. De politie arresteerde omstreeks 03.30 uur een 54-jarige vrouw en een 46-jarige man als verdachten van openlijke geweldpleging. De recherche stelt een nader onderzoek in.

De 30-jarige vrouw vertelde dat de buren harde muziek draaiden waardoor ze niet kon slapen. Ze vroeg hen het geluid zachter te zetten. Ook belde ze de politie. Agenten kwamen langs en hebben haar buren opgedragen de muziek zachter te zetten en rustig aan te doen.

Escalatie

Hierna kwamen de buren en hun bezoek scheldend en dreigend bij de schutting staan. Ze belde haar broer die daarop naar haar woning kwam. Na enige tijd werd er aan de voordeur gebeld. Ze deed open, waarna direct meerdere personen binnen drongen en begonnen te slaan. Aangeefster werd aan haar haren getrokken en in haar gezicht geslagen waardoor ze een dik oog opliep. Haar broer werd ook in het gezicht geslagen. Hij voelde pijn werd duizelig en ging even out. Zijn bril is hij in het tumult kwijt geraakt. De politie is vervolgens opnieuw ter plaatse gekomen en heeft twee aanhoudingen verricht. Een onderzoek naar andere betrokkenen is nog gaande.