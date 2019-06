Kans op verkeersinfarct door achterstand onderhoud bruggen, sluizen en tunnels

Dat schrijven Bouwend Nederland, ANWB, TLN en evofenedex vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De organisaties waarschuwen dat er sprake is van groot achterstallig onderhoud en dat zou kunnen leiden tot files en veel economische schade als bijvoorbeeld bruggen geheel of gedeeltelijk gesloten moeten worden. Bruggen, tunnels en viaducten kunnen doorachtstallig onderhoud zo onveilig worden dat volledige afsluitingen van snelwegen en provinciale wegen noodzakelijk zijn. Dit schrijft de NOS maandag.

Levensgevaarlijke situaties en economische schade

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland zegt hierover: 'De minister benut opnieuw de komende verkeersluwe periode onvoldoende om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken. De vraag is niet óf maar wanneer snelwegen onverwacht afgesloten worden, met alle gevolgen van dien. Nu renovatie en vervanging uitblijft, levert dat niet alleen levensgevaarlijke situaties op maar ook grote economische schade als het fout gaat. Dat is ontoelaatbaar.'

Vijf miljoen per dag

De organisaties lieten uitrekenen wat de schade door omrijden en files zou zijn als de Moerdijkbrug, Ketelbrug of Haringvlietbrug dicht moeten. Als de Moerdijkbrug gesloten wordt voor vracht- en personenauto's kunnen de kosten oplopen tot bijna 5 miljoen euro per dag.

Merwedebrug

In 2016 was de Merwedebrug twee maanden lang gesloten voor vrachtverkeer, vanwege haarscheurtjes in de draagconstructie. Volgens twee hoogleraren is Nederland toen aan een ramp ontsnapt, omdat de brug had kunnen instorten. Maar volgens TNO en een andere hoogleraar viel dat allemaal wel mee.