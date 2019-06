Schade noodweer geschat op tientallen miljoenen euro's

Twee nachten noodweer

Het is uitzonderlijk dat er twee avonden/nachten achter elkaar sprake is van noodweer verspreid over het land. Dit zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen. “Bij dit weer is het moeilijk de totale schade in te schatten, vooral bij hagel is het heel lastig om er modellen op los te laten. Verzekeraars zijn nu vooral druk hun klanten te helpen. Dat is het allerbelangrijkste”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Ruwe schatting

De door het Verbond gehanteerde storm- en watermodellen zijn alleen in te zetten als de neerslag en wind boven bepaalde parameters uitkomen. Omdat het noodweer verspreid over Nederland plaatsvond, is het niet mogelijk om met behulp van deze modellen een meer gedetailleerde schaderaming af te geven.