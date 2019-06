Uitslaande brand in woning Vlaardingen

In een woning aan de Lindendreef in Vlaardingen is donderdagavond brand uitgebroken.

De brandweer schaalde al direct op naar het sein Middelbrand. De brand was uitslaand en er kwamen flinke rookwolken vrij die op ruime afstand te zien waren. Na een klein halfuurtje kon het sein "brand meester" gegeven worden en was de situatie onder controle. De schade in de woning is groot.