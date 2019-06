Wilders wil parlementaire enquête naar politieke bemoeienis Opstelten

Dat heeft te maken met een notarële verklaring van een oud-amtenaar van het ministerie van Jusititie en Veiligheid. De ambtenaar zou in 2011 een gesprek hebben opgevangen tussen Opstelten en een topambtenaar van het ministerie. Volgens de verklaring van de ex-medewerker heeft Opstelten in dat gesprek gezegd het OM Wilders moest vervolgen "omdat hij ons te veel voor de voeten loopt". Opstelten stuurde vervolgens secretaris-generaal Demmink van het ministerie naar een overleg met de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie met de opdracht Wilders te vervolgen „omdat hij ons te veel voor de voeten loopt”. Dit schrijft de Telegraaf zondag.

Beeld van bemoeienis

Advocaat Knoops bevestigtr in een gesprek met de NOS de berichtgeving hierover in de Telegraaf. Knoops zegt tegen de NOS dat als je alle factoren bij elkaar optelt, je een beeld van bemoeienis krijgt. Dan verwijst Knoops niet alleen naar de verklaring van de oud-ambtenaar, die hij in bezit heeft, maar ook naar bronnen van RTL Nieuws, die in dezelfde richting zouden wijzen. In een reactie twitterde Wilders zondag: 'Het laten vervolgen van een parlementariër omdat die de regering “teveel voor de voeten loopt”, is corrupt en een bananenrepubliek waardig. Dit politieke proces moet worden gestopt. Een parlementaire enquête naar de politieke beïnvloeding van dit proces is zeer op zijn plaats.'

'Geen formele aanwijzingen'

In een brief die minister Grapperhaus over de zaak naar de Kamer heeft gestuurd houdt hij vol dat er "geen (formele) aanwijzingen " zijn voor bemoeienis van Opstelten, maar hij wil de inhoud van de interne documenten over de zaak niet openbaar maken. Die documenten hebben betrekking op overleg tussen oud-minister Opstelten en de toenmalige baas van het OM, Herman Bolhaar. In een reactie zegt advocaat Knoops: 'Volgens Grapperhaus is er geen bewijsstuk gevonden van formele aanwijzingen van Opstelten. Daar moet je inderdaad een document voor vinden. Maar je kunt natuurlijk ook op andere manieren kenbaar maken dat je het prettig vindt als iemand wordt vervolgd.'

Politiek mag zich niet bemoeien met de rechter

De kwestie is tamelijk ernstig, want zo zegt NOS-verslaggever Ron Fresen: 'Dit gaat over de kern van de rechtstaat in Nederland. De scheiding der machten, de politiek bemoeit zich niet met de rechter.' Als uiteindelijk bewezen wordt dat minister Opstelten het OM heeft beïnvloed, kan dat grote gevolgen hebben voor het proces.