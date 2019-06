Straten onder water en gaslekkage door leidingbreuk in Rotterdam-Overschie

Een kapotte waterleiding heeft woensdag heel wat ravage aangericht in de Schielaan in Rotterdam-Overschie

De geschrokken bewoners constateerden dat de straat compleet blank stond. Een leidingbreuk was er de oorzaak van dat er woensdagochtend zo'n 4,5 miljoen liter water door onder meer de Schielaan, de Emmastraat, de Parallelstraat en de Châlonsstraat stroomde. Door het water ontstond een gat in het wegdek. Hierdoor werden ook stoepen en straten instabiel.

Er werden in de buurt zo'n vijftien tot twintig woningen ontruimd. Bewoners zijn met bussen naar Het Huis van de Wijk gebracht voor tijdelijke opvang, zo meldt RTV RIJnmond, Inmiddels is duidelijk geworden dat er een aantal woningen is verzakt.