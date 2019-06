Politie en KMar vinden 17 vreemdelingen in vrachtwagen Hoek van Holland

Verstopt in een piepkleine, bloedhete ruimte tussen de autobanden, troffen de politie en Koninklijke Marechaussee (KMar) zondagmiddag 17 vreemdelingen aan in een kleine vrachtwagen. Onder hen waren vijf kinderen. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin ze zich bevonden, verkeerden alle inklimmers in goede gezondheid

Zondagochtend ontving de KMar een tip over mogelijke vreemdelingen in een vrachtwagen, die onderweg was vanuit Hoek van Holland naar Engeland. De KMar vroeg daarop assistentie van de politie. Agenten troffen de betreffende vrachtwagen aan op de Dirk van den Burgweg. Bij controle bleek de binnengekomen informatie te kloppen: tussen de lading vonden agenten 17 inklimmers. Het gaat om zes mannen, zes vrouwen en vijf kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar. Een van de vrouwen was zwanger. Ze zijn allemaal afkomstig uit India.

Medewerkers van de politie en de KMar haalden de vreemdelingen uit de vrachtwagen. Met een bus zijn ze naar een politiebureau gebracht en overgedragen aan de Afdelingen Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de eenheid Rotterdam. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden.

Foto van geprepareerd busje KMar