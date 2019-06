Opnieuw verboden gebruik van sulfiet in vlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opnieuw verboden gebruik van sulfiet in vlees aangetoond. 50 Procent van de 42 geïnspecteerde vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen) waarvan bekend was dat ze sulfiet hadden afgenomen van een leverancier in additieven, bleek sulfiet toe te voegen aan vlees. Sulfiet kleurt het vlees mooi rood, maar mag volgens de additievenwetgeving niet aan vlees worden toegevoegd. Alle bedrijven die deze overtreding hebben begaan, hebben een boete gekregen.

Inspectieresultaten

De NVWA voerde dit jaar in een risicogerichte actie bij 42 vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen), controle uit op het gebruik van het additief sulfiet in rundergehakt, hamburgers, saucijzen, tartaar, poulet en andere vleesbereidingen. De NVWA selecteerde de slagerijen op basis van afnemerslijsten die zij opvroeg bij bedrijven die het additief sulfiet verhandelen. 6 Slagers gaven al direct bij de inspectie toe dat zij sulfiet gebruikten.

De NVWA nam per bedrijf 1 of meer monsters die werden geanalyseerd in het NVWA-laboratorium. Bij de 42 bedrijven zijn in totaal 134 monsters genomen van rundergehakt en gehaktachtige vleesbereidingen. In 52 van de genomen monsters, afkomstig van 21 afzonderlijke bedrijven, is de aanwezigheid van sulfiet aangetoond. Er werden gehaltes aangetroffen tot 4.000 mg/kg sulfiet.

Ook in 2018 bleek al bij een soortgelijke gerichte actie dat 13 van de 21 slagerijen het verboden sulfiet gebruikten in vlees. Ook toen betrof het een gerichte controle bij slagerijen die sulfiet hadden aangekocht.

Sulfiet

Sulfiet is één van de 14 allergenen die volgens de etiketteringsregels duidelijk moeten worden vermeld als ze aan een levensmiddel zijn toegevoegd (bij meer dan 10 mg per 100 gram). Ook bij de verkoop van onverpakte levensmiddelen (bijvoorbeeld via de toonbank), moet de consument deze informatie krijgen. Geen enkel bedrijf dat sulfiet gebruikte, verstrekte deze informatie aan de consument. Consumenten die overgevoelig zijn voor sulfiet kunnen milde, maar ook heftige reacties zoals hartkloppingen en huiduitslag krijgen als zij levensmiddelen met toegevoegd sulfiet eten.

Maatregelen

Alle bedrijven die sulfiet in vlees gebruikten hebben een bestuurlijke boete gekregen, zowel voor het illegaal gebruik van sulfiet als voor het niet vermelden van een allergene stof. Het vlees waarvan bij de inspectie al duidelijk werd dat er sulfiet aan was toegevoegd, is direct uit de verkoop gehaald en mag alleen als dierlijk bijproduct worden gebruikt.

De NVWA roept de branchevereniging Koninklijke Slagers Nederland (KNS) en de Vereniging van Keurslagers op om haar leden aan te spreken op het niet toegestane gebruik van sulfiet.