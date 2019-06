Politie houdt man aan voor vuurwapenbezit

Dat nepvuurwapens amper te onderscheiden zijn van echte vuurwapens en dus dreigend overkomen, bleek woensdagmiddag wel weer in Rotterdam. Reizigers kregen de schrik van hun leven toen ze in de metro bij station Binnenhof een man zagen met wat ze dachten een vuurwapen. Reizigers informeerden een RET-medewerker, die direct de politie waarschuwde. Het metrostel bleef stil staan, met de deuren dicht.

Net voordat agenten arriveerden, had de verdachte toch de deuren weten te openen. Hij probeerde weg te komen over het spoor. Politiemensen zetten direct de achtervolging in. Ook de politiehond werd ingezet. Zo konden ze snel de man inrekenen. De verdachte had tijdens zijn vlucht het wapen weggegooid, maar dat vonden agenten in de bosjes. Het bleek om een nepvuurwapen te gaan.