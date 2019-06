Vijf terrorismeverdachten niet verder vervolgd

De vijf mannen uit Rotterdam die in december 2018 werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, zijn geen verdachten meer in de zaak. De officier van justitie die het onderzoek leidt, heeft besloten de mannen niet verder te vervolgen. Uitgebreid onderzoek heeft onvoldoende bewijs tegen het vijftal opgeleverd.

De vijf mannen die op 29 december in Rotterdam waren aangehouden, werden in januari al in vrijheid gesteld. Meteen na de arrestaties werden op diverse locaties doorzoekingen verricht. De mannen zijn gehoord en ook gegevensdragers werden onderzocht. Dit onderzoek leverde onvoldoende bewijs op voor een vervolging voor een terroristisch misdrijf.