Politieonderzoek naar incident met vloedgolf Vlissingen

De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart rond het incident met een vloedgolf in de buurt van Boulevard Bankert afgelopen zondagavond die werd veroorzaakt door een voorbijvarend schip. Dit meldt de politie woensdag.

Water ingetrokken

Het incident gebeurde rond 19.10 uur. Zeven mensen werden het water in getrokken. Drie mensen, waaronder twee kinderen raakten gewond. Na het incident zijn nog enkele boten ingezet om te kijken of er nog meer slachtoffers waren, dat was niet het geval. Twee jongens (3 en 5 jaar) uit Pijnacker en een onbekend gebleven persoon zijn voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongens mochten de volgende dag het ziekenhuis verlaten. De ouders doen aangifte bij de politie.

Politieonderzoek

Het politieonderzoek wordt uitgevoerd door agenten van het politieteam Walcheren en de Landelijke Eenheid , dienst Infrastructuur. Agenten hebben de kapitein van het schip reeds gesproken. Hij wordt op een later moment verhoord. Verder wordt een aangifte opgenomen van de Nederlands-Vlaamse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Ook worden diverse getuigen verhoord.