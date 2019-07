Levenslange celstraf voor moord op Iraniër in Almere

Voor zijn huis doodgeschoten

Het slachtoffer werd ’s ochtends vroeg voor zijn huis in Almere door twee mannen doodgeschoten. Dat gebeurde toen hij in zijn auto wilde stappen om naar zijn werk te gaan. Hij werd in zijn hoofd geraakt en overleed ter plekke.

PGP-telefoon

Enkele weken voor de moord hield de politie een man aan in een andere strafzaak. Hij bleek in het bezit van een versleutelde telefoon, een zogenaamd PGP-toestel. Nadat dit toestel eenmaal door het NFI was gekraakt, bleek de man betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van de moord: hij zou een van de twee schutters zijn geweest, ware het niet dat hij voortijdig werd aangehouden. Het onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar de twee daadwerkelijke schutters. Zij werden in april van dit jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar.

Volkomen gebrek aan geweten

Uit het PGP-berichtenverkeer bleek nog een persoon nauw met de schutters te hebben samengewerkt. De rechtbank komt tot de conclusie dat de verdachte deze persoon is. Hij heeft de moord mede georganiseerd. Ook staat vast dat hij de man die voortijdig is aangehouden, heeft geprobeerd uit te lokken om de moord te plegen. Uit het dossier blijkt dat de verdachte zonder enig moreel besef te werk is gegaan. De moord was voor hem een puur zakelijke aangelegenheid, een “mooi klusje”, met naar het lijkt alleen een financieel motief. Dit getuigt van een volkomen gebrek aan geweten en respect voor het leven van anderen.

Toedracht moord onduidelijk gebleven

Er zijn vermoedens dat Iran achter de moord zit vanwege de politieke achtergrond van het slachtoffer. Zekerheid daarover is echter niet verkregen. De verdachte had hierover meer duidelijkheid kunnen verschaffen, maar heeft geen openheid van zaken willen geven. Hierdoor blijft het voor de vrouw en zoon van het slachtoffer onduidelijk waarom hun echtgenoot en vader is doodgeschoten. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan.

Levenslange straf

De verdachte is al meerdere malen veroordeeld voor zware misdrijven. In april van vorig jaar kreeg hij nog 18 jaar cel opgelegd voor zijn coördinerende rol bij een mislukte liquidatiepoging in Diemen. Er is dan ook een grote kans dat hij na een gevangenisstraf opnieuw de fout in zal gaan. Mede daarom legt de rechtbank hem een levenslange gevangenisstraf op.