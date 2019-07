Onderzoek na melding mogelijke schietpartij Vlaardingen

Zondagochtend rond 09.50 uur kwam er een melding van een schietpartij in Vlaardingen binnen bij de politie. De melder had een knal gehoord wat leek op het lossen van een schot.

Harde knal

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en stelde een onderzoek in. Al snel bleek dat de gehoorde knal niet afkomstig was van een vuurwapen en konden de overige politiewagens weer vertrekken. Wat de knal precies veroorzaakt heeft is niet bekend, maar er was in ieder geval geen sprake van een schietpartij.