Politie vraagt hulp bij identificatie overleden man (80)

Bramen plukken

Agenten troffen woensdagmiddag omstreeks 13.30 uur een overleden man op het Harlekijnpad in Reeuwijk aan. De wat oudere man, van ongeveer 80 jaar, was kennelijk onwel geworden tijdens het plukken van bramen langs de kant van het fietspad. Hij droeg een oud blauw petje van bakkerij Visser.

Damesfiets

Bij de man werd een damesfiets aangetroffen (foto). De identiteit van de man is tot op heden onbekend. Herkent u de fiets en/of weet u van wie deze fiets is of door wie hij wordt gebruikt, neem dan contact op met de recherche van bureau Gouda via 0900-8844.