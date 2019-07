Koel, trendy en toch veilig op de motor met deze zomerse hitte

Het vakantieseizoen is aangebroken. Op de straten wordt het rustiger, maar ook erg heet. Motorrijden is heerlijk met mooi weer, maar als het te heet is, is een motorpak erg warm.

Trendy opties

Op de motor in T-shirt met korte broek en slippers is echt zo oldskool. Om beschermd en gekoeld op de motor te zitten, zijn er allerlei trendy opties. Van doorwaaikleding tot koelvesten. Het dragen van speciale motor-broek en -laarzen vermindert de kans op ernstige ver­wondingen aan het onderlichaam met 68% en het dragen van een motorjas en handschoenen vermindert kans op verwondingen aan polsen en handen met 48%.

Doorwaaikleding

Er is doorwaaikleding op de markt met grote panelen meshmateriaal (gaasstructuur), zodat het voelt alsof je in je ondergoed op de motor zit. Maar je bent dan wel beschermd door de protectoren en materialen die bij een val niet scheuren of smelten

Jeans & sneakers

Een gewone jeans zit heerlijk, maar op de motor is een Kevlar jeans net zo trendy en een heel stuk veiliger. Ook je zware motorlaarzen ruil je om voor trendy motorsneakers. Versterkt, comfortabel en waterproof voor dat zomerse buitje.

Koelvest

Er zijn koelvesten te koop die je romp lekker koel houden. Naast koelvesten zijn er ook nekkragen en polsbanden te koop met hetzelfde effect.

Drink voldoende water

Misschien een inkopper, maar op de motor droog je met die hitte snel uit. Een waterrugzak met slangetje (uit de buitensport) is ook erg geschikt op de motor om makkelijk water te kunnen drinken onderweg. 'Cool en koel is tegelijkertijd trendy en veilig op de motor. Zeker als het tropisch warm is'; aldus VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.