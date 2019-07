KNMI: Hitterecord in Gilze-Rijen 40,4 graden

Het hitterecord in Nederland is verbroken… Op de vliegbasis Gilze-Rijen werd om 14.54 een temperatuur van 40,4 graden gemeten. Een nieuw hitterecord.

Eerder al was de temperatuur in het Gelderse Deelen de 40 graden gepasseerd. Hier ging het kwik om 13.55 uur boven de 40 graden en steeg naar 41,7. Omdat de KNMI twijfelt aan nauwkeurigheid van de apparatuur. Is deze ongeldig verklaard.