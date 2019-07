Inval politie na dreigen met handgranaten in Schiedam

Het TPE, Team Parate Eenheid, van de politie heeft zaterdagavond in Schiedam een woning doorzocht na een burenruzie.

Aangehouden

Een man dreigde bij deze ruzie dat hij twee handgranaten had. De man is hiervoor aangehouden door het speciale politieteam. In de woning werden uiteindelijk geen handgranaten gevonden.