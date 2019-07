Verwachting 800 km file op Zwarte Zaterdag Frankrijk

De eerste zaterdag in augustus is in Frankrijk de drukste verkeersdag van deze zomer. 'Op zaterdag 3 augustus staat er in Frankrijk volgens de verkeerspolitie meer dan 800 kilometer file', zo meldt de ANWB dinsdag.

Route du Soleil

Er staan niet alleen in zuidelijke richting veel lange files, ook terugkerende vakantiegangers moeten veel geduld hebben. De drukte begint al op vrijdag vanaf het middaguur en pas tegen het eind van de avond wordt dat minder. De zwarte zaterdag start met files voor zonsopgang op de A6/A7, de Route du Soleil. Niet veel later loopt het verkeer ook vast op de A10 tussen Parijs en Tours en bij Poitiers richting Bordeaux. Ook rekent de ANWB op een lange wachttijd bij de Mont Blanctunnel in de N205 op de grens met Italië.

Zaterdag na 10.00 uur rustiger

Wil je de grootste drukte vermijden, vertrek dan pas zaterdag na 10.00 uur vanuit Nederland. Nog beter is het om pas op zondag op weg te gaan. Er zijn alternatieve routes naar het zuiden van Frankrijk. Deze zijn minder druk dan de Route du Soleil, zoals de meest centraal gelegen A20 of de A71/A75.

Duitsland

In Duitsland verwacht onze zusterclub ADAC ook een druk weekend. Vooral op de wegen rond Stuttgart, Neurenberg en München loopt het vast. Maar ook in het noorden bij Bremen en Hamburg. Op veel plaatsen wordt in Duitsland aan de weg gewerkt. Dat zorgt voor extra oponthoud.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn het vooral de Fernpasroute (B179) in Tirol en de A10/A11 Salzburg-Villach- Slovenië waar vakantiegangers dit weekend veel vertraging oplopen. De Karawankentunnel in de A11 is een knelpunt richting Slovenië, met wachttijden van meer dan een uur. Op de A4 Wenen-Boedapest wordt het druk door de bezoekers aan de Grote Prijs van de Formule 1 in Boedapest.

Zwitserland

In Zwitserland wordt het traditioneel aansluiten in lange files voor de Gotthardtunnel in de A2. De file zal in de nacht van vrijdag op zaterdag waarschijnlijk niet eens oplossen. Op zaterdag kan de wachttijd in beide richtingen tot ruim twee uur oplopen.

Italië

Ook in Italië begint het vakantieseizoen dit weekend. De grootste drukte is er op de A14 bij Bologna naar het zuiden, de wegen richting de Noord-Italiaanse meren, de Middellandse Zee en de Adriatische kust.

Werkzaamheden Nederlandse wegen

In Nederland zijn het vooral werkzaamheden en evenementen die lokaal voor vertraging kunnen zorgen. Zo is bij Arnhem de N325 van Nijmegen naar Arnhem dicht. Het centrum van Amsterdam is zaterdag 3 augustus met de auto lastig bereikbaar vanwege de honderdduizenden bezoekers aan de Canal Parade. In het Westland komen tienduizenden bezoekers af op het jaarlijkse evenement Varend Corso. In Sneek gaat de Sneekweek van start.