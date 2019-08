Astronomen vinden mogelijk leefbare superaarde buiten ons zonnestelsel

Het gaat om een zogenaamde superaaarde die zich op slechts 31 lichtjaren afstand bevindt. Het is een zeer grote, rotsachtige planeet en de dichtstbijzijnde superaarde die zomaar eens leefbaar zou kunnen zijn. DIt schrijft Scientas.nl.

De superaarde draait om een ster genaamd GJ 357. Er draaien nog twee planeten om de GJ 357, maar aleen de GJ 357 d, de superaarde, bevindt zich in de leefbare zone. Onderzoekleidster Lisa Kaltenegger: 'Dit is de eerste nabijgelegen superaarde die we vinden die potentieel leven kan herbergen.' Als de planeet over een dikke atmosfeer blijkt te beschikken zou het goed kunnen dat er op deze superaarde – net als op onze eigen thuisplaneet – vloeibaar water te vinden is.

De GJ 357 d heeft twee breortjes GJ 357 b en GJ 357 c. Deze planeten bevinden zich dichter bij de moederster in de buurt en zijn daardoor een stuk heter.