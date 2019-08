Onderzoek: meer dan kwart snelwegdoden droeg geen gordel

In 2017 kwamen alleen al op de rijkswegen achttien mensen om het leven die hun wettelijk verplichte autoriem niet om hadden. Dat is meer dan een kwart van het totale aantal dodelijke slachtoffers snelwegen. Er kwamen in dat jaar in totaal 58 mensen om het leven op de rijkswegen. 18 overledenen, 12 bestuurders en 6 passaiers, droegen geen gordel. Van nog eens 11 gestorvenen is onbekend of ze een gordel droegen. Dit schrijft de Telegraaf dinsdag.

Woordvoerder van de SWOV Patrick Rigebregt laat aan de krant weten: 'We zijn geschrokken van deze aantallen, helemaal omdat veel verongelukte automobilisten bewust de gordelverklikker hadden omzeild.'