Automobilist slaat over de kop en komt in weiland tot stilstand

Ter hoogte van de Golflaan verloor een automobilist de macht over het stuur, kwam in de berm terecht, reed door een hekwerk, sloeg over de kop en belandde in een weiland.

De bestuurder werd met behulp van omstanders uit zijn wagen gehaald. De man kon zelfstandig naar de inmiddels gearriveerde ambulance lopen. Na controle door ambulancemedewerkers bleek de man gelukkig niet gewond te zijn geraakt. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval. De zwaarbeschadigde auto is door een berger afgesleept. De politie stelt een onderzoek in naar de juiste toedracht van het ongeval.